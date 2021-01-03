Росія заплатить штраф за відсутність масок, а спортсменкам погрожували відстороненням

Росію, Швецію і Францію оштрафували за порушення маскового режиму на лижній багатоденці "Тур де Скі" – повідомляє Expressen. Представники цих країн були помічені без масок на першому етапі багатоденки в швейцарському Валь Мюстаїрі, який стартував 1 січня. Раніше російські лижники завалили один одного і з'ясовували стосунки на трасі.

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Сума штрафу становить 250 швейцарських франків для кожної країни – трохи більше 230 євро. Поки невідомо, чи будуть застосовані більш суворі санкції до цих країн в разі повторних порушень. Однак російські лижниці Наталія Непряєва і Юлія Ступак були на грані дискваліфікації за порушення маскового режиму після мас-старту.

Поки дівчат вирішили не знімати з багатоденки за цей проступок. Однак спортсменам і всім причетним до змагань особам ще раз наполегливо рекомендували носити маски. Що буде в іншому разі – не уточнювалося. "Тур де Скі" триватиме в Італії і Швейцарії до 10 січня. А Норвегія через ризик заразитися коронавірусом відмовилася від участі в етапах.

Нагадаємо, що напередодні багатоденки збірна Росії злетіла з траси в озеро. І дивом не пішла під лід разом з мікроавтобусом.

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