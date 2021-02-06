Росія, пока! Ще один чемпіонат світу перенесений через санкції

Чемпіонат світу зі спортивної боротьби 2022 року перенесений з російського Красноярська до столиці Сербії Белграда. Таке рішення Міжнародна федерація боротьби прийняла після санкцій стосовно Росії за махінації з допінгом, повідомляється на офіційному сайті організації.
Читайте також: Бос світового хокею забанив "Катюшу". Росії доведеться шукати новий гімн
Белград повинен був приймати турнір в 2023 році, проте керівництво Федерації вирішило внести корективи в графік змагань, помінявши місцями приймаючі міста. Отже, Красноярськ прийме ЧС з боротьби в 2023 році, коли завершиться відсторонення російського спорту.
Чемпіонат світу 2023 року стане першим кваліфікаційним змаганням літньої олімпіади 2024 року в Парижі, де ліцензії отримають шість кращих спортсменів у кожній олімпійській ваговій категорії.
Читайте також: У Росії збираються на Олімпіаду як на війну: "Катюша" замість гімну і прапор військового флоту
Нагадаємо, через махінації з допінгом Росії заборонено використовувати національний гімн і прапор під час міжнародних змагань до 2022 року. Раніше Росія втратила чемпіонату світу з мотоперегонів.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк