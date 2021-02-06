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Росія, пока! Ще один чемпіонат світу перенесений через санкції

6 лютого, 10:50

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Світова першість по боротьбі прийме Белград

Чемпіонат світу зі спортивної боротьби 2022 року перенесений з російського Красноярська до столиці Сербії Белграда. Таке рішення Міжнародна федерація боротьби прийняла після санкцій стосовно Росії за махінації з допінгом, повідомляється на офіційному сайті організації.

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Белград повинен був приймати турнір в 2023 році, проте керівництво Федерації вирішило внести корективи в графік змагань, помінявши місцями приймаючі міста. Отже, Красноярськ прийме ЧС з боротьби в 2023 році, коли завершиться відсторонення російського спорту.

Чемпіонат світу 2023 року стане першим кваліфікаційним змаганням літньої олімпіади 2024 року в Парижі, де ліцензії отримають шість кращих спортсменів у кожній олімпійській ваговій категорії.

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Нагадаємо, через махінації з допінгом Росії заборонено використовувати національний гімн і прапор під час міжнародних змагань до 2022 року. Раніше Росія втратила чемпіонату світу з мотоперегонів.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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