Росія, пока! Ще один чемпіонат світу перенесений через санкції

Чемпіонат світу зі спортивної боротьби 2022 року перенесений з російського Красноярська до столиці Сербії Белграда. Таке рішення Міжнародна федерація боротьби прийняла після санкцій стосовно Росії за махінації з допінгом, повідомляється на офіційному сайті організації.

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Белград повинен був приймати турнір в 2023 році, проте керівництво Федерації вирішило внести корективи в графік змагань, помінявши місцями приймаючі міста. Отже, Красноярськ прийме ЧС з боротьби в 2023 році, коли завершиться відсторонення російського спорту.

Чемпіонат світу 2023 року стане першим кваліфікаційним змаганням літньої олімпіади 2024 року в Парижі, де ліцензії отримають шість кращих спортсменів у кожній олімпійській ваговій категорії.

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Нагадаємо, через махінації з допінгом Росії заборонено використовувати національний гімн і прапор під час міжнародних змагань до 2022 року. Раніше Росія втратила чемпіонату світу з мотоперегонів.

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