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Народилася російською, помру американкою: Баюл відповіла на критику за відмову від українського паспорта

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 серпня, 11:47
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Відома фігуристка Оксана Баюл відмовилася від українського паспорта напередодні Дня незалежності України, чим викликала хвилю критики в Мережі
Оксана Баюл
Оксана Баюл / Фото: Instagram

Багато хто порахували, що таке рішення олімпійська чемпіонка прийняла після того, як її не запросили на святкування 30-ї річниці незалежності України.

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Сьогодні Баюл опублікувала новий пост в Instagram, підвівши підсумки останніх днів.

"Я всіх за все дякую. Народилася російською, виграла золото за Україну, а помру американкою", – написала Баюл.

Хто така Оксана Баюл

Оксана Баюл стала першою Олімпійською чемпіонкою в історії незалежної України. Фігуристка завоювала золоту медаль на Олімпіаді-1994 року в Ліллехаммері.

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Після цього спортсменка перебралася в США і живе там по сьогоднішній день. За океаном Баюл запам'яталася скандалом з аварією в стані алкогольного сп'яніння, після чого змушена була пройти реабілітацію.

Читайте також: Історія про мою аварії – брехня! Баюл розповіла про скандальне ДТП в нетверезому стані

Оксана Баюл і її "Лебідь"
Оксана Баюл і її "Лебідь" / Фото: Getty Images

"Хто відкривав двері в клуб? Хіба не знали, що це Оксана Баюл? Але все одно наливали", – виправдовувалася якось Оксана.

У 2016 році Баюл судилася з Україною, вимагаючи 50 мільйонів доларів за використання її імені та біографічної інформації. У 2018-му суд прийняв рішення на користь України, спортсменка подала апеляцію, але і її програла.

Оксана Баюл сміється над російськими ЗМІ
Оксана Баюл сміється над російськими ЗМІ / Фото: Instagram

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А недавно вона вирішила приєднатися до "спортсменів поза політикою" і дала інтерв'ю російським ЗМІ, де заявила, що "Україні треба дружити з Росією". Також в інтерв'ю вона захоплювалася умінням Путіна домовлятися.

До речі, це не перший випадок, коли Баюл симпатизувала президенту РФ. Не так давно Оксана не визнавала перемогу Джо Байдена на виборах президента США, поки його не привітає Путін. У своїх повідомленнях вона називала його шанобливо "Володимир Володимирович".

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