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Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
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Різатдінова порадила 10 серіалів! А скільки з них ви вже подивилися?

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
1 грудня, 14:46
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Знаменита гімнастка зізналася, що дуже відповідально підходить до перегляду фільмів та серіалів
На перше місце Різатдінова поставила "Хід королеви"
На перше місце Різатдінова поставила "Хід королеви" / Фото: Колаж: Сьогодні

Бронзова призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова якось розповідала про своїх улюблених акторів. А сьогодні гімнастка у Instagram порадила своїм підписникам десятку найкращих серіалів, на її думку.

"Мій особистий ТОП-10 серіалів із цікавим сюжетом.

У мене небагато вільного часу, але проводити його я люблю якісно! Тому дуже скрупульозно та уважно підбираю будь-яке дозвілля.

Фільми та серіали – це окрема тема для розмови!

Ділюсь з вами своїми знахідками – серіалами, які раджу до перегляду кожному", – написала Ганна.

Ганна Різатдінова з нагородою Ріо-2016
Ганна Різатдінова з нагородою Ріо-2016 / Фото: Getty Images


Найкращі серіали за версією Різатдінової:

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  • "Хід королеви"
  • "У її очах"
  • "Клікбейт"
  • "Останній танець" – must watch, адже він розповідає про великого спортсмена Майкла Джордана
  • "Сестра Ретчед"
  • "Білі лінії"
  • "Еліта"
  • "Холстон"
  • "Формула-1"
  • "Велика маленька брехня"

ТЕСТ. Хто із українських спортсменів автор книги? Вгадайте за назвою

Уродженка Сімферополя почала займатися гімнастикою у п'ять років. У 2013 році українка стала чемпіонкою світу у вправі з обручем, також Ганна є багаторазовою призеркою чемпіонатів світу та Європи. Після Олімпіади у Ріо вона завершила кар'єру.

Анна Різатдінова святкує день народження
Анна Різатдінова святкує день народження / Фото: Instagram

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41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
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