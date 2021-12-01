Різатдінова порадила 10 серіалів! А скільки з них ви вже подивилися?

На перше місце Різатдінова поставила "Хід королеви" / Фото: Колаж: Сьогодні

Бронзова призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова якось розповідала про своїх улюблених акторів. А сьогодні гімнастка у Instagram порадила своїм підписникам десятку найкращих серіалів, на її думку.

"Мій особистий ТОП-10 серіалів із цікавим сюжетом.

У мене небагато вільного часу, але проводити його я люблю якісно! Тому дуже скрупульозно та уважно підбираю будь-яке дозвілля.

Фільми та серіали – це окрема тема для розмови!

Ділюсь з вами своїми знахідками – серіалами, які раджу до перегляду кожному", – написала Ганна.