Різатдінова блиснула витонченою фігурою в елегантній сукні

Знаменита українська гімнастка похвалилася романтичними фотографіями і розповіла про свої таємні бажання

Анна Різатдінова виступає за природню красу / Фото: Instagram

Призерка Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи з художньої гімнастики Ганна Різатдінова продовжує підкорювати соцмережі. Нещодавно Різатдінова прикрила груди квітами і згадала про Крим. Сьогодні дівчина похизувалася на яскравій модельній фотографії з романтичним підписом.

27-річна красуня постала в Instagram у бірюзовому платті, білих рукавичках з квітами. Супроводила кадр кримчанка роздумами про кохану людину.

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А трохи раніше Аня продемонструвала серію чорно-білих фотографій, одна з яких потрапила на обкладинку книги фотохудожника. При цьому вона зізналася, що мріє спробувати себе в ролі ведучої, а також хоче відкрити ще кілька філій своєї академії гімнастики не тільки в Києві, а й по всій країні.

Нагадаємо, Різатдінова виховує трирічного сина від опального ексдепутата Олександра Онищенка.

Тим часом дзюдоїстка-красуня Білодід знайшла влітку сніг.