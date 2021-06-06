Різатдінова блиснула витонченою фігурою в елегантній сукні

Призерка Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи з художньої гімнастики Ганна Різатдінова продовжує підкорювати соцмережі. Нещодавно Різатдінова прикрила груди квітами і згадала про Крим. Сьогодні дівчина похизувалася на яскравій модельній фотографії з романтичним підписом.
27-річна красуня постала в Instagram у бірюзовому платті, білих рукавичках з квітами. Супроводила кадр кримчанка роздумами про кохану людину.
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А трохи раніше Аня продемонструвала серію чорно-білих фотографій, одна з яких потрапила на обкладинку книги фотохудожника. При цьому вона зізналася, що мріє спробувати себе в ролі ведучої, а також хоче відкрити ще кілька філій своєї академії гімнастики не тільки в Києві, а й по всій країні.
Нагадаємо, Різатдінова виховує трирічного сина від опального ексдепутата Олександра Онищенка.