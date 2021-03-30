Рейтинг зростання світових рекордів: чому дискоболи крутіше спринтерів

За сотню років найбільший прогрес у метальників молота, а мало що змінилося у стрибунів у довжину

30 березня 1791 року Національні збори Франції ввели визначення метра – це одна сорокамільйонна частина довжини паризького меридіана.

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Зараз метрична система – складова частина спортивних змагань. Ми відібрали світові рекорди в топових видах, де є метри, і склали рейтинг: наскільки в процентах покращилися результати з першого до чинного рекорду.

56%. Метання диску

Американець Джеймс Дункан в 1912 році метнув диск на 47,58 м. Юрген Шульт з НДР в 1986 році встановив новий рекорд – 74,08 м.

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54%. Стрибки з жердиною

Марк Райт (США) в 1912 році підкорив рекордні 4,02 м. У минулому році швед Армен Дюплантіс взяв планку на висоті 6,18 метра.

49%. Штовхання ядра

15,54 м – такий перший світовий рекорд. Його встановив американець Ральф Роуз в 1909 році. Ренді Барнс (США) в 1990-му штовхнув ядро на 23,12 м.

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33%. Ковзанярський спорт, 500 м

У 1891 році швед Оскар Грюнді пробіг 500 метрів на ковзанах за 50,8 секунди. Зараз рекорд належить росіянину Павлу Куліжнікову – 33,61 (2019).

32%. Марафон

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Олімпійський чемпіон 1896 року грек Спірідон Луїс пробіг 42 км за 2 години 58 хвилин і 50 секунд. Нині вже людство близько, щоб вибігти з двох годин. Рекорд у кенійця Еліуда Кіпчоґе – 2:01.39 (2018).

29%. Плавання, 100 м в / с

У 1905 році угорець Золтан Халмаї проплив стометрівку за 1.05,80. Бразилець Сезар Сельо в 2009-му зробив це за 46,91.

24%. Ходьба, 50 км

Перший рекорд у спортивній ходьбі на 50 км зафіксували рівно 100 років тому. У 1921 році Херманн Мюллер подолав цю дистанцію за 4 години 40 хвилин і 15 секунд. Зараз цей результат покращили більш ніж на годину. Йоанн Діні (Франція) в 2014 році пройшов 50 км за 3:32.33.

23%. Стрибки у висоту

У 1912 році американець Джордж Хорайн стрибнув рівно на 2 метри, що стало світовим орієнтиром. Нинішній рекорд – 2.45 – встановив в 1993 році кубинець Хав'єр Сотомайор.

20%. Біг, 100 м

У спринті перший світовий рекорд зафіксований в 1896 році. Тоді Томас Берк (США) пробіг стометрівку рівно за 12 секунд. Зараз рекорд – 9,58 секунди, в 2009 році його встановив Усейн Болт з Ямайки.

18%. Стрибки в довжину

Ірландець Пітер О'Коннор в 1901 році стрибнув на 7,61 м. Цікаво, що навіть зараз такі результати можна зустріти на Олімпійських іграх. І діючий рекорд вже 30 років ніхто не може переписати. У 1991 році Майкл Пауелл (США) стрибнув на 8,95 м.

Всі подробиці в спецтемі Спортивні історії

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