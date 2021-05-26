Рестлер двічі кинув на асфальт п'ятирічну дитину. Що на нього найшло?

У Мехіко відомий рестлер Ейнар Круз під час шоу атакував маленького хлопчика, спортсмена затримала поліція, але мама дитини відмовилася від звинувачень

Ейнар Круз переміг дитину

Мексиканський рестлер Ейнар Круз, який виступає під псевдонімом Ель-Вікінг, завдав тілесних ушкоджень п'ятирічному хлопчикові під час шоу.

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Інцидент стався в Мехіко, турнір проходив на одній з вулиць міста. Під час бою Круз виявився лежачим на асфальті за межами рингу, а юний уболівальник на ім'я Матео атакував спортсмена. Рестлер дав відсіч хлопчикові, двічі з силою кинувши того на землю.

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Очевидці викликали поліцію, спортсмена доставили до відділку. Від кримінальної справи його врятувала мати Маттео. Вона відмовилася подавати заяву і заявила, що тюремний строк буде для рестлера занадто суворим покаранням, так як її син уникнув серйозних травм.