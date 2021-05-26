Рестлер двічі кинув на асфальт п'ятирічну дитину. Що на нього найшло?

Мексиканський рестлер Ейнар Круз, який виступає під псевдонімом Ель-Вікінг, завдав тілесних ушкоджень п'ятирічному хлопчикові під час шоу.
Читайте також: Піднімав однією рукою Термінатора і пив по 40 літрів пива: дивовижна історія Андре Гіганта
Інцидент стався в Мехіко, турнір проходив на одній з вулиць міста. Під час бою Круз виявився лежачим на асфальті за межами рингу, а юний уболівальник на ім'я Матео атакував спортсмена. Рестлер дав відсіч хлопчикові, двічі з силою кинувши того на землю.
Читайте також: Шрека змалювали з брутального рестлера? Неймовірна історія Моріса Тійє
Очевидці викликали поліцію, спортсмена доставили до відділку. Від кримінальної справи його врятувала мати Маттео. Вона відмовилася подавати заяву і заявила, що тюремний строк буде для рестлера занадто суворим покаранням, так як її син уникнув серйозних травм.