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Респіратори і спілкування через перегородки: що чекає спортсменів на Олімпіаді-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
16 жовтня, 12:43
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Організатори Ігор в Пекіні розповіли, як боротимуться з поширенням коронавірусної інфекції і захищатимуть спортсменів
Маски доведеться носити всюду
Маски доведеться носити всюду

Менше чотирьох місяців залишається до старту зимової Олімпіади в Пекіні. Раніше організатори представили девіз Ігор.

А зараз трохи розповіли, як боротимуться з коронавірусом.

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Всіх учасників Олімпійських ігор, які здадуть позитивний тест на COVID-19 під час змагань, будуть госпіталізувати. Навіть якщо хвороба буде протікати безсимптомно.

Крім цього в Пекіні буде діяти ряд антікоронавірусних заходів. Серед них постійне носіння масок, еквівалентних респіраторам N95.

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Знімати їх можна буде тільки в своїй кімнаті, під час їжі, а також на церемонії нагородження. Також очікується, що журналісти спілкуватимуться з учасниками Ігор або через інтернет, або через пластикові перегородки.

Читайте також: Все, що потрібно знати про Пекін-2022

Нагадаємо, що квитки на змагання зимових Олімпійських ігор в Пекіні будуть поширюватися тільки серед жителів материкової частини Китаю. Бажаючі придбати квитки повинні відповідати вимогам антіковідних протоколів, які будуть сформовані пізніше.

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Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого.

Пекін – столиця Олімпіади-2022
Пекін – столиця Олімпіади-2022 / Фото: Getty Images

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