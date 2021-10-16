Респіратори і спілкування через перегородки: що чекає спортсменів на Олімпіаді-2022

Організатори Ігор в Пекіні розповіли, як боротимуться з поширенням коронавірусної інфекції і захищатимуть спортсменів

Маски доведеться носити всюду

Менше чотирьох місяців залишається до старту зимової Олімпіади в Пекіні. Раніше організатори представили девіз Ігор.

А зараз трохи розповіли, як боротимуться з коронавірусом.

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Всіх учасників Олімпійських ігор, які здадуть позитивний тест на COVID-19 під час змагань, будуть госпіталізувати. Навіть якщо хвороба буде протікати безсимптомно.

Крім цього в Пекіні буде діяти ряд антікоронавірусних заходів. Серед них постійне носіння масок, еквівалентних респіраторам N95.

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Знімати їх можна буде тільки в своїй кімнаті, під час їжі, а також на церемонії нагородження. Також очікується, що журналісти спілкуватимуться з учасниками Ігор або через інтернет, або через пластикові перегородки.

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Нагадаємо, що квитки на змагання зимових Олімпійських ігор в Пекіні будуть поширюватися тільки серед жителів материкової частини Китаю. Бажаючі придбати квитки повинні відповідати вимогам антіковідних протоколів, які будуть сформовані пізніше.

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Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого.