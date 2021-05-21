Відстань між "золотом" і "сріблом" 0,01 секунди: Андрій Говоров виграв медаль чемпіонату Європи

Український плавець Андрій Говоров став срібним призером чемпіонату Європи, поступившись у фінальному запливі угорцю Себастьяну Сабо

Говоров, плавання / Фото: Getty Images

Український плавець Андрій Говоров виграв срібну медаль чемпіонату Європи з плавання, який проходить в Будапешті. Наш спортсмен став другим у запливі на 50 метрів батерфляєм. Нагадаємо, що Михайло Романчук став чемпіоном Європи на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Переможця Себастьяна Сабо з Угорщини та Говорова на фініші розділили всього 0,01 секунди. Раніше Говоров вигравав чемпіонат Європи на дистанції 50 метрів батерфляєм в 2016 і 2018 роках. А в 2017 році українець став бронзовим призером чемпіонату світу в Будапешті.

Раніше ми писали, що плавчиняЮсра Мардін і її сестра Сара будуть головними героїнями фільму, який знімає стрімінгова платформа Netflix. Юсра стала всесвітньо відомою після втечі з Сирії та виступила на Олімпійських іграх 2016 року за збірну біженців.