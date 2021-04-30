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Розплакалася через зарплату 3 690 гривень: російська спортсменка в шоці

30 квітня, 23:02

Олена Павлова Олена Павлова

Колишня біатлоністка збірної Росії Маргарита Васильєва збирається повернутися після дискваліфікації, але для нормальної підготовки у неї не вистачає грошей

Маргарита Васильєва

Маргарита Васильєва / Фото: Instagram

Російську біатлоністку Маргариту Васильєву довела до сліз її зарплатня. Спортсменка розплакалася в сторіc свого Instagram, коли дізналася, що за минулий місяць їй нарахували всього 10 тисяч рублів (3 690 гривень). Раніше українська біатлоністка зізналася в коханні російському бойфренду.

"Коли дізналася, що у тебе зарплата 10 тис. рублів", – написала Васильєва, зазначивши, що працює по 5,5 годин, приклавши фото показників активності з електронного годинника. – Може, піти працювати, а як же результат? А може, кредит взяти, щоб вийти з цієї ситуації?"

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Нагадаємо, у вересні 2019 року Васильєва була дискваліфікована на 18 місяців за рішенням антидопінгової комісії Міжнародного союзу біатлоністів IBU. Маргариту покарали за систематичний пропуск допінг-тестування поза змаганнями, що є порушенням антидопінгових правил.

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Дівчина говорила в своє виправдання, що один раз мала раптово виїхати в інститут і просто забула про візит антидопінгових офіцерів, а в другій – їй терміново треба було полетіти з літніх зборів додому до Красноярська. Але в цьому році дискваліфікація закінчується, і 29-річна Васильєва може поборотися за повернення до збірної.

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