Рашисти вбили 20-річну чемпіонку України

Російська держава-терорист продовжує забирати життя мирних українських громадян

Дар'я Курдель – неодноразова переможниця міжнародних змагань / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці, 9 липня, російські війська з систем РСЗВ "Торнадо" завдали удару по житлових кварталах Кривого Рогу. Внаслідок обстрілу загинула 20-річна Дар'я Курдель – багаторазова переможниця міжнародних змагань зі спортивних танців.

У момент обстрілу дівчина разом зі своїм батьком тренувалася на спортивному майданчику. Дар'я отримала тяжкі осколкові поранення в ділянці серця та печінки. Спортсменка померла у реанімації.

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Наслідки обстрілу. Фото: колаж "Сьогодні"

Батька Дарії прооперували. Він перебуває у лікарні.

Дар'я Курдель – чемпіонка України зі спортивних танців. Вона неодноразова переможниця міжнародних змагань із цього виду спорту. Дар'я навчалася у Криворізькому юридичному професійному коледжі.

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Раніше ми повідомляли, що на Донеччині під Бахмутом загинув екс-гравець Динамо та молодіжної збірної України Сергій Баланчук.

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