Просив від дівчат фото в білизні: менеджера жіночої велокоманди вигнали зі спорту

Менеджер бельгійської команди Doltcini-Van Eyck Марк Брек відсторонений на три роки від спортивної діяльності за сексуальні домагання до своїх гонщиць

Марк Брек і команда Doltcini-Van Eyck / Фото: Getty Images

Менеджер жіночої вело-шосейної команди з Бельгії Doltcini-Van Eyck Марк Брек відсторонений на три роки від спортивної діяльності за сексуальні домагання до гонщиць команди – француженки Маріон Сыко і американки Сари Юманс.

Таке рішення ухвалила Міжнародна спілка велосипедистів, повідомляє Cycling News.

Раніше Сіко зізналася, що Брек вимагав від неї надсилати йому фото в нижній білизні щотижня, щоб контролювати її вагу.

Юманс також стверджувала, що Брек просив надсилати йому фото в білизні.

Маріон Сіко і Сара Юманс

Брек має намір подати апеляцію на рішення про дискваліфікацію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, вважаючи, що його право на захист не було дотримане.

Раніше ФІФА відсторонила від футбольної діяльності 66-річного бразильського тренера Жетуліо Ауреліо Фредо, який працював в естонському клубі Нимме. Він звинувачується у згвалтуванні 14-річної спортсменки.

Також ми писали, що скандального Макгрегора звинувачували в ексгібіціонізмі на Корсиці. Нібито ірландець, будучи напідпитку, продемонстрував свої інтимні частини тіла жінці, коли вона йшла до туалету бару, а потім до неї чіплявся. Однак прокуратура доказів злочину з боку Конора не виявила.