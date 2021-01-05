Продає себе за п'ять доларів. Гімнастка обіцяла завершити кар'єру в порно, але не дотримала слова

Днями своє 35-річчя відзначила спортсменка з непростою долею – нідерландка Верона ван де Лер. Одна з найкращих гімнасток в історії своєї країни, яка була срібною призеркою чемпіонату світу-2002 у вільних вправах, після прощання зі спортом перетворилася на безхатченка і сиділа у в’язниці. А потім зробила успішну кар'єру в порно, в якій обіцяла поставити крапку торік. Але захопилася – і не дотримала слова.

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2002 рік. Верона бере "срібло" чемпіонату світу в Угорщині і п'ять медалей чемпіонату Європи в Греції. Їй – всього 16 років. І, здається, головні перемоги – попереду.

2003 рік. Ван де Лер зазнає травми, вибуває з основного складу збірної Нідерландів і через конфлікти з тренерами вже не повертається до колишніх вершин.

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У 2008-му, в 22 роки, Верона завершує кар'єру гімнастки.

"У мене не було друзів. Для всіх я була тільки роботом. Я вирішила, нарешті, взяти життя під свій контроль", – описує той період дівчина

Але в сім'ї її відходу зі спорту не зраділи. Якось, прийшовши додому, вона виявила, що ключ не відмикає двері – батько змінив замки, виставивши дочку на вулицю.

"В сім'ї бачили в мені тільки джерело грошей. А коли я відмовилася ним бути, відмовилися від мене", – розповідає Верона, яка судилася з батьком, звинувачуючи його в тому, що він привласнив собі зароблені нею гроші. Суд вона багато років потому виграє, але до того...

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"Я залишилася без даху над головою. Два роки ми з моїм хлопцем ночували в машині. Харчувалися безкоштовною їжею, яку люди залишали в супермаркетах. Коли тобі нема чого їсти, ти готовий на все", – продовжує дівчина

Вона вдалася до злочину. Гуляючи парком, Верона побачила чоловіка і жінку, що цілувалися, і зробила кілька знімків адюльтеру. А потім зажадала від парочки 2000 євро за те, що не покаже фотографії їхнім чоловікові і дружині.

Закінчилося все тим, що знамениту в минулому гімнастку за шантаж запроторили на 72 дні до в'язниці.

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Вийшовши звідти, дівчина хотіла вкоротити собі віку.

"Я хотіла кинутися під потяг. Підійшла до рейок і почала рахувати до десяти. Але так і не стрибнула. Не знаю, що мене зупинило. Я розплакалася й пішла"

Вибратися з безпросвітної бідності, за словами дівчини, їй допомогло порно.

У 2011-му сайт для інтимних чатів запропонував Вероні стати веб-моделлю: користувачі платили по 70 центів за хвилину спілкування з дівчиною, під час якого вона оголювалася.

"Я отримувала задоволення, хоч і сприймала це як роботу. Я встановила власні правила для роботи і робила все або одна, або разом зі своїм хлопцем", – розповіла ван де Лер

Хоча фото в Мережі засвідчує, що це не зовсім так

"Я не шкодую, що потрапила в порноіндустрію. Тому що до цього жила на вулиці, крала їжу в магазинах. І якщо ви запитаєте, чи змінила б я це рішення, якби у мене була можливість повернутися в минуле, я б відповіла – ні"

Торік про Верону ван де Лер заговорив увесь світ. Вона опублікувала автобіографію, розповівши скандальну історію свого життя – інтерв'ю з нею з'явилися в CNN, The Guardian. Тоді ж вона заявила, що у 8-річній кар'єрі в порно ставить крапку.

Проте, як з’ясувалося, дівчина злукавила.

Нідерландка і зараз продовжує викладати пікантні фото в соцмережах, закликаючи відвідати її сайт. А там пропонує підписатися на неї за $ 24,95 на місяць.

"Привіт, хлопці! Я Верона ван де Лер, колишня елітна гімнастка й еротична модель. Ласкаво прошу в мій акаунт для "18+". Тут я викладаю 5 оголених фотографій щодня (з четверга по вівторок, 1 вихідний) і кожного вікенду намагаюся завантажувати відео. Також ви можете знайти тут порно з моєї колекції за останні 8 років і контент, який ще ніколи не бачили", – заманює до себе Верона

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За один віртуальний день з собою Верона ван де Лер, срібна призерка ЧС-2002 зі спортивної гімнастики, просить 4,99 долара.

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