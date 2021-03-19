Президента з Таджикистану дискваліфікували за допінг

Олімпійський чемпіон Ігор 2016 в метанні молота Дилшод Назаров з Таджикистану дискваліфікований на два роки. Причина – вживання забороненої речовини.

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Назаров був тимчасово відсторонений у вересні 2019 року через виявлення заборонених речовин в його допінг-пробі, зданої під час чемпіонату світу 2011 року, де легкоатлет показав десятий результат.

Після розгляду справи було прийнято рішення про дворічну дискваліфікацію 38-річного спортсмена. Термін дискваліфікації відлічується з 24 вересня 2019 року. Анульовано результати Назарова, показані з 29 серпня 2011 року по 29 серпня 2013 року.

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Отже, Назаров зможе повернутися до змагань вже в жовтні цього року, повідомляє Newsru .

Крім золота Олімпійських ігор 2016 в активі Назарова також є срібна медаль чемпіонату світу-2015 в Пекіні. На цей момент він займає пост президента Федерації легкої атлетики Таджикистану.

Раніше дворазовий олімпійський чемпіон отримав довічне покарання за наркотики .

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