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Приголомшливе тіло в бікіні! Королева швидкості вибралася на пляж

29 березня, 19:35

Олена Павлова , Андрій Трофімов

Ліндсі Вонн провела у тренажерному залі багато часу і пишається собою

Одна з найбільш завидних наречених у світі спорту американська гірськолижниця Ліндсі Вонн після розставання з хокеїстом Пі-Кей Суббаном провела багато часу в тренажерному залі і показала свою витончену фігуру в купальнику. Раніше ми розповідали, що сексуальна гірськолижниця працює таксі на одному з курортів США.

"Ви можете засудити мене, якщо хочете, але я багато працювала в тренажерному залі і дбала про себе... Тому я збираюся опублікувати кілька фотографій в бікіні, тому що я пишаюся собою", – написала Ліндсі в Instagram

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У відповідь олімпійська чемпіонка і королева швидкості отримала масу компліментів: "Виглядаєш приголомшливо", "Королева". Але деякі з них були досить несподівані: "У тебе милі пальці на ногах".

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Нагадаємо, що взимку красуня Ліндсі змінила лижі на форму королівської гвардії. Червоний комплект знайшовся навіть для собаки спортсменки.

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Нагадаємо, що Вонн завершила кар'єру два роки тому, коли їй було 34. Олімпійська чемпіонка, володарка Кубка світу, на той момент рекордсменка за перемогами в КС серед жінок (82), володарка ефектної зовнішності і завидних спонсорських контрактів серцем ще рвалася на схили, але її тіло сказало: "Досить".

Дивіться, як Ліндсі Вонн грала в хокей з пилососом

Ліндсі Вонн з пилососом грає в хокей зі своїм бойфрендом Пі-Кей Суббаном Відео: Instagram

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