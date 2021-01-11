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Потім не відмиємося: престижний турнір з гольфу відмовилися проводити на полі Трампа

11 січня, 09:32

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

На думку організаторів, проведення турніру на полі політика завдасть шкоди організації

Організатори престижного турніру з гольфу PGA Championship відмовилися проводити його на полі гольф-клубу в Бедмінстері, яке належить поки що чинному президенту США Дональду Трампу. Нагадаємо, перед цим у столиці США прихильники Трампа намагалися штурмом взяти Капітолій. Загинуло п'ятеро людей.

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В Асоціації професійних гравців гольфу США в інтерв'ю AP пояснили своє рішення тим, що проведення турніру на полі скандального політика завдасть шкоди організації і перешкодить подальшому розвитку і реалізації програм.

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гольф Дональд Трамп

Джерело: Сегодня|Спорт

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