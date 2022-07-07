Прихильники "російського світу" нехай валять у Росію. Верняєв висловився про ватників

Вісім років перебуває під окупацією російських військ український Донецьк. Щоденно жителі міста знаходяться під впливом гебельсівської пропаганди, яка налаштовує населення проти України.

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Уславлений український гімнаст Олег Верняв розповів про настрої донеччан.

"Настрої у рідному Донецьку? Літніх людей уже не переконаєш. Занадто молоді теж, коли наслухався вже, вони там трохи неадекватної думки . Але мені здається, що я все частіше починаю чути, що люди починають ставити запитання: чому раніше так не було, чому раніше не бомбили, а зараз бомблять? Починають щось критично аналізувати і щось думати, але цього мало.

Чесно, я вважаю, що всі, хто хоче жити в "російському світі", нехай валять до Росії. А Донецьк – це завжди був і є Україна. Може, я брутально сказав. Але я вважаю, що це начебто – якщо ти прийдеш до мене додому і скажеш: ця кімната тепер моя, не заходь сюди. І я такий: ну, так, вона ж завжди твоя була. Маячня якась, я не розумію цього.

Я з 2012 року не був у Донецьку. Ми тоді їздили на Азовське море, ще заскочили, встигли. Дуже хотів би потрапити до Донецька. Це дитинство, ностальгія. Донбас-арена, нічого собі. Як мінімум, хоч би туди потрапити", – сказав Верняєв в інтерв'ю FootballHub.