Схоже на погрозу з Хрещеного батька: Баюл попросили замовкнути

Олімпійська чемпіонка 1994 року в жіночому одиночному катанні українка Оксана Баюл на своїй сторінці в Instagram повідомила, що її попросили не давати "поганих інтерв'ю" про заслуженого тренера СРСР росіянку Тетяну Тарасову.
Тарасова – змія! Оксану Баюл підтримали у війні проти Росії
Баюл, яка проживає в Лас-Вегасі, опублікувала скріншоти повідомлень, які отримала її подруга, продюсер і актриса Наталія Шляпнікофф.
"Вранці я отримала дивне приватне повідомлення в Facebook від журналіста Валерія Мякотенка стосовно моєї близької подруги Оксани Баюл. Це повідомлення мене дуже стривожило, адже воно схоже на погрозу з "Хрещеного батька". У ньому йдеться, що Оксані варто мовчати щодо того, що сталося з нею та іншими особами, названими в повідомленні. Я попередила Оксану про повідомлення і написала йому відповідь. Я захоплююся Оксаною Баюл і поважаю її за те, що вона нарешті розповідає правду", – написала Шляпнікофф
Баюл показала скріншоти повідомлень, які її подруга отримала від Мякотенка. У них, зокрема, йдеться: "У мене прохання: скажи своїй подрузі Оксані Баюл, щоб вона не давала поганих інтерв'ю про Тарасову".
Оксана Баюл / Фото: Getty Images
Оксана Баюл / Фото: Instagram
Тетяна Тарасова / Фото: Championat.ru
Раніше Баюл заявила, що Тарасова гроші любить, а не Росію.
Також Баюл звинуватила росіян, що вони "вкрали" у неї дві сукні, зокрема, знаменитого "лебедя".
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк