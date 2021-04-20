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Схоже на погрозу з Хрещеного батька: Баюл попросили замовкнути

20 квітня, 11:39

Олег Люлька Олег Люлька

Розбірки знаменитої української фігуристки, олімпійської чемпіонки-1994 з росіянами тривають – Баюл порекомендували не давати "поганих інтерв'ю" про Тарасову

Олімпійська чемпіонка 1994 року в жіночому одиночному катанні українка Оксана Баюл на своїй сторінці в Instagram повідомила, що її попросили не давати "поганих інтерв'ю" про заслуженого тренера СРСР росіянку Тетяну Тарасову.

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Баюл, яка проживає в Лас-Вегасі, опублікувала скріншоти повідомлень, які отримала її подруга, продюсер і актриса Наталія Шляпнікофф.

"Вранці я отримала дивне приватне повідомлення в Facebook від журналіста Валерія Мякотенка стосовно моєї близької подруги Оксани Баюл. Це повідомлення мене дуже стривожило, адже воно схоже на погрозу з "Хрещеного батька". У ньому йдеться, що Оксані варто мовчати щодо того, що сталося з нею та іншими особами, названими в повідомленні. Я попередила Оксану про повідомлення і написала йому відповідь. Я захоплююся Оксаною Баюл і поважаю її за те, що вона нарешті розповідає правду", – написала Шляпнікофф

Баюл показала скріншоти повідомлень, які її подруга отримала від Мякотенка. У них, зокрема, йдеться: "У мене прохання: скажи своїй подрузі Оксані Баюл, щоб вона не давала поганих інтерв'ю про Тарасову".

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Оксана Баюл

Оксана Баюл / Фото: Getty Images

Оксана Баюл

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Тетяна Тарасова
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Тетяна Тарасова / Фото: Championat.ru

Раніше Баюл заявила, що Тарасова гроші любить, а не Росію.

Також Баюл звинуватила росіян, що вони "вкрали" у неї дві сукні, зокрема, знаменитого "лебедя".

Оксана Баюл на льоду Відео: Instagram

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фігурне катання Оксана Баюл
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