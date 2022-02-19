"Підсипали мельдоній і донесли". Верняєв розкрив допінг-схему незадовго до Олімпіади

Олімпійський чемпіон з художньої гімнастики Олег Верняєв виступив із новою заявою щодо допінг-скандалу за його участю

Олег Верняєв / Фото: Getty Images

Знаменитий український спортсмен упевнений, що комусь було вигідно його підставити із допінгом. Сам він ніколи не приймав жодних стимуляторів.

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Це було міжсезоння. У нас змагань не було до цього з березня і найближчі були в грудні. Тобто це не той за місяць до змагань, коли починається дуже жорсткий режим і все це саме. Це був розслаблений момент, набирання форми. Вийшло так, що в мене приходить тест 10-го та 26-го (листопада), тобто 2 тести у такий короткий термін ніколи не перевіряють.

Олег Верняєв / Фото: НОК України

Я довгий час стою на допінг-контролі, і мене в принципі раз на місяць перевіряють упродовж п'яти років. Вони, не попереджаючи приходять раз на місяць, і я знаю, що раз на місяць до мене прийдуть по-любому, до ворожки не ходи. Знаючи це і приймати що-небудь це настільки потрібно бути дурною, настільки неадекватною людиною. Все моє оточення знає навіть моє ставлення до пігулок від голови, бо я боюся все пити, бо не знаю, чого мені чекати.

Олег Верняєв не робив зав про зміну громадянства / Фото: AFP

Виходить так, що до мене приходять 10 числа перевіряти, мені приходить протягом тижня відповідь, що все нормально, негативний тест, і до мене відразу ж приходять 26 числа. У грудні мені надходить лист, що в мене знайдений мельдоній. Я в цей момент, коли ще лікував плече, я розмовляв із лікарем, це лікар, який працював зі збірною баскетболу, тобто це людина розумна, я йому розповідаю без подробиць ситуацію, що ось, 2 тести за 2 тижні. "Так це ж анонімний донос", – сказав він. А я сам такого не знав. Він каже: "У нас же як, у всіх федераціях одна і та ж система, тебе хтось підловив, сипнув щось , роблять дзвінок до міжнародної федерації чи антидопінгового центру України та кажуть, що підозрюють такого-то. Вони починають жорстко ловити. Тобто я говорю, що 2 тести за 2 тижні ніколи не було. Я 100% упевнений, що це донос", – сказав Верняєв в інтерв'ю Youtube-каналу KyivFM.

Жан Беленюк і Олег Верняєв / Фото: Instagram

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Нагадаємо, олімпійський чемпіон Ріо-2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв змушений був пропустити Ігри-2020 у Токіо, через допінг. Спортсмен отримав відсторонення від спорту на 4 роки. Як виявилося, гімнаст погорів на мельдонії, який раніше став причиною дискваліфікації російських спортсменів, включаючи Марію Шарапову.

Незважаючи на це, Верняєв сподівається, що незабаром вирішиться його ситуація з дискваліфікацією через допінг і на Олімпіаді-2024 він зможе поборотися за медаль для України.