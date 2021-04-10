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Піднімав однією рукою Термінатора і пив по 40 літрів пива: дивовижна історія Андре Гіганта

10 квітня, 09:18

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Андре Русімов був першим прийнятий в Зал слави реслінга

Ми розповідали неймовірну історію реслера Моріса Тійє, з якого змалювали Шрека. Був у реслінгу ще один не менш легендарний персонаж – Андре Русімов, більш відомий як Андре Гігант.

Андре-фермер

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Андре народився 19 травня 1946 року в передмісті Парижа в інтернаціональній родині фермерів – тато з Болгарії, мама з Польщі. Уже в дитинстві у нього виявили рідкісне захворювання – акромегалію. Кістки посилено росли, внаслідок чого вже в юному віці Андре став справжнім гігантом. У 12 років його ріст був 191 см, а вага 94 кг. Однолітки жартували над Андре, тому він не хотів їздити з ними на навчання в шкільному автобусі. Підвозив хлопчика Семюель Беккет. Відомий письменник, який в 1969-му році отримає Нобелівську премію з літератури.

Незважаючи на хороші оцінки Андре не став вступати до університету. Говорив, навіщо йому вища освіта на фермі. Столярував, працював на заводі з виробництва комбайнів. У 18 років подався на заробітки в Париж, де трудився вантажником. Це і стало переломним моментом в його житті.

Андре-реслер

Величезного хлопця якось помітив місцевий промоутер Роберт Ладжат. І почалося. Спочатку вони підкорили Європу, потім була Японія і визнання в Америці. Там Русімов отримав прізвисько Андре Гігант (ріст – 2,24 см, вага – 255 кг) і став улюбленцем публіки. Сотні боїв, сотні перемог. Слава, трофеї, гроші...

Перемога над легендарним Халком Хоганом – 12-разовим чемпіоном світу у важкій вазі і 6-разовим чемпіоном світу в суперважкій вазі.

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Русімов першим був включений в Зал слави реслінга.

На піку своєї популярності познайомився з найкращим боксером усіх часів Мухаммедом Алі. І навіть погодився прийняти участь на розігріві у легенди.

Влітку 1976 року в Токіо Мухаммед Алі провів поєдинок з Кандзі Інокі за правилами змішаних єдиноборств. А в андеркарді в ринг вийшов Андре Русімов проти професійного боксера Чака Уепнер, того самого, хто відправляв в нокдаун Алі! На цей раз Уепнер вилетів за канати після ударів Гіганта.

Андре-актор

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Володіючи такими фізичними даними і популярністю Андре не міг залишитися непоміченим у Голлівуді. У 1976 році зіграв Снігову людину в картині "Людина на шість мільйонів доларів". А потім був запрошений знятися у фільмі "Конан-руйнівник" з Арнольдом Шварценеггером в головній ролі.

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Кажуть, якось вони вечеряли разом і Арнольд намагався розплатитися. Рестер цього не любив, в ресторанах завжди він платив. Але Шварценеггер наполягав і пішов до бару. Тоді Гігант підняв однією рукою Термінатора, виніс на вулицю і посадив зверху на авто.

Зі своєї фільмографії Андре найбільше любив романтичну комедію "Принцеса-наречена". Часто запрошував додому гостей і показував їм фільм, кожен раз питаючи: "Вам подобається мій виступ?".

Андре-п'яниця

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Гігант був великим любителем випивки. Волів пиво. Згідно з офіційними даними за шість годин Русімов випив 119 банок пива по 0,35 л, тобто, близько 41,5 літра пива. Дехто стверджує, що були і вище результати. Звучали цифри – і 156 банок. А чемпіонка світу з реслінгу Мері Еллісон в своїй книзі стверджує, що бачила, як Андре в барі готелю випив 127 банок пива, а потім заснув на підлозі в холі. Персонал не зміг його зрушити з місця і залишив там, поки реслер не прокинувся.

Смерть Андре

Помер 46-річний Андре Русімов 27 січня 1993 року в готельному номері в Парижі. Через гостру серцеву недостатність. Він приїхав до Франції на похорон батька.

Відомого спортсмена хотіли поховати в Парижі, але в заповіті він попросив кремувати останки і розвіяти прах на ранчо в Північній Кароліні.

Всі свої заощадження, кажуть близько 10 млн доларів, Русімов заповів своїй дочці Робін, яку бачив лише пару раз в житті.

Всі подробиці в спецтемі Спортивні історії

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