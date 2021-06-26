Подкопаєва присіла на крилаті гойдалки і блиснула на концерті з грузинської зіркою

Прославлена українська спортсменка із задоволенням перебуває в Києві, ходить на концерти і згадує молоді роки на батьківщині

Знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва після прибуття з Америки отримує задоволення від перебування в нашій столиці. Нещодавно Подкопаєва прилетіла зі США на концерт до Києва й захопилася заходом на Дніпрі. Сьогодні вранці легенда українського спорту продемонструвала свіжі кадри.

На своїй сторінці в Instagram Лілія виклали відеоролик, як катається на "крилатих гойдалках".

Напередодні Подкопаєва показала фото зі старшою донькою, котра наздогнала маму. Колишня спортсменка намагається побувати на багатьох цікавих заходах, яких їй не вистачає в Штатах. У п'ятничний вечір вона відвідала джазовий концерт.

На сцені виступала знаменита грузинська виконавиця Ніно Катамадзе. Після концерту Лілія поспілкувалася зі співачкою.

Пару днів тому Подкопаєва знайшла куточок Парижа в Києві і згадала молодість.

У Лілії – троє дітей: син і дві дочки (Кароліна і Евеліна). Молодшу вона народила в 2019 році. А перша її дитина – прийомний син Вадим від шлюбу з Тимофієм Нагорним. Більшу частину часу вона проводить в Америці, але своїм домом продовжує вважати Україну.

Згадаймо, як батьки гімнаста Олега Верняева побували на Олімпіаді-2016: