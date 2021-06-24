Подкопаєва знайшла куточок Парижа в Києві і згадала молодість

Знаменита українська гімнастка насолоджується перебуванням на батьківщині і з ностальгією згадує минуле, побувавши на олімпійській базі в Кончі-Заспі

Знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва в ці дні перебуває в Україні. Днями Подкопаєва прилетіла зі США на концерт до Києва й захопилася заходом на Дніпрі. 42-річна уродженка Донецька захоплюється столицею і ділиться свіжими кадрами.

Сьогодні мама трьох дітей показала в Instagram архітектуру району Києва, який назвала куточком Парижа.

Ніщо людське зірці не чуже, і вона продемонструвала, як їй роблять зачіску.

Ще Подкопаєва після танців на балконі показала молодшу дочку. А потрапивши на базу в Кончу-Заспу, поділилася ностальгічними роздумами під фото:

"Все-таки повернення додому – кумедна штука: знайомі картини, звуки, запахи єдине, що змінилося – ти сам".

Зараз Лілія багато часу проводить в США, де вийшла заміж за бізнесмена, виховує своїх дітей і тренує юних спортсменів.

Раніше машина з номерами Подкопаєвої переїхала каченят: зірковій гімнастці погрожували.