Подкопаєва знайшла куточок Парижа в Києві і згадала молодість

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва в ці дні перебуває в Україні. Днями Подкопаєва прилетіла зі США на концерт до Києва й захопилася заходом на Дніпрі. 42-річна уродженка Донецька захоплюється столицею і ділиться свіжими кадрами.
Сьогодні мама трьох дітей показала в Instagram архітектуру району Києва, який назвала куточком Парижа.
Ніщо людське зірці не чуже, і вона продемонструвала, як їй роблять зачіску.
Ще Подкопаєва після танців на балконі показала молодшу дочку. А потрапивши на базу в Кончу-Заспу, поділилася ностальгічними роздумами під фото:
"Все-таки повернення додому – кумедна штука: знайомі картини, звуки, запахи єдине, що змінилося – ти сам".
Зараз Лілія багато часу проводить в США, де вийшла заміж за бізнесмена, виховує своїх дітей і тренує юних спортсменів.
Раніше машина з номерами Подкопаєвої переїхала каченят: зірковій гімнастці погрожували.