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Подала себе по шматочках! Словацька спортсменка похвалилася своїми принадами

25 квітня, 00:32

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

У красуні-велосипедистки Люсії Яворчекової понад два мільйони фоловерів, яких вона раз у раз балує пікантними фотосесіями

Люсія Яворчекова

Люсія Яворчекова / Фото: Instagram

Колишня велосипедистка зі Словаччини Люсія Яворчекова, котра недавно подолала планку в два мільйони підписників в Instagram, оригінально поставилася до публікації нової відвертої фотосесії у себе в соцмережах.

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Спортсменка-модель, вирішивши похвалитися білим бікіні, оприлюднила розкадрування із зображеннями своїх принад в обновці – почавши з бюста і закінчивши стегнами. Подала себе по шматочках.

"Немає слів. Ти просто вогонь!" – пишуть в коментарях фоловери Люсії

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Нагадаємо, раніше фото повністю голою Люсії Яворчекової забанили в Instagram. Але вона опублікувала його знову – тільки вже з невеликою наліпкою на грудях. Підписника ж, який поскаржився на інтимний знімок спортсменки, вона попросила видалитися з її фоловерів.

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WAGs Люсія Яворчекова

Джерело: Сегодня|Спорт

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