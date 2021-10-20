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Під виглядом паралімпійців за Україну виступали здорові. Жорстке звинувачення Росії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 жовтня, 14:48
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Глава російської федерації Георгій Луначарський пояснив, чому на Паралімпійських іграх в Токіо не було змагань з футболу серед гравців з захворюванням на ДЦП
Збірна України - переможець Паралімпіади-2016
Збірна України - переможець Паралімпіади-2016 / Фото: Getty Images

У 2004, 2008 і 2016 роках збірна України з футболу (ДЦП) перемагала на Паралімпійських іграх. Чесність успіхів нашої команди поставили під сумнів у Росії.

Дивіться також: Фантастичний виступ України на Паралімпіаді-2020

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Президент російської Федерації футболу інвалідів Георгій Луначарський дав інтерв'ю Спорт-Експрес, де розповів про причини виключення футболу для хворих на ДЦП з програми Паралімпійських ігор.

"У програмі Паралімпіади футбол зараз представлений виключно незрячими, а до недавнього часу була і друга дисципліна – ДЦП, де заправляли Росія з Україною. У нас два титули паралімпійських чемпіонів, у сусідів – три.

Але багато команд випускали підставних гравців. Першими цю практику ще в 90-ті впровадили українці. За ними потягнулися інші збірні, наша в тому числі", – зізнався глава федерації.

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"Медичний контроль? Його легко обійти за наявності відповідних довідок. "Свій" лікар виписує папір, і хлопець отримує дозвіл на участь у турнірі інвалідів. Абсолютно здоровий! Коли в Міжнародному паралімпійському комітеті усвідомили масштаб лиха, турнір по-тихому прибрали з програми Ігор", – розповів Луначарський.

Дивіться фінал Паралімпіади-2016 Україна – Іран:

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Раніше ми писали про скандальну заяву чемпіонки Токіо-2020 Марини Литовченко. За словами спортсменки, у Харкові незрячим героям Паралімпіади подарували квитки в зоопарк.

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