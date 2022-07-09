Побила всіх! Українка виграла Всесвітні ігри

Каратистка Анжеліка Терлюга здобула золоту медаль Всесвітніх ігор, перемігши олімпійську чемпіонку та чемпіонку світу

Найкраща каратистка світу - Анжеліка Терлюга / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська каратистка Анжеліка Терлюга стала переможницею Всесвітніх ігор, що відбуваються у Бірмінгемі (США). Раніше Терлюга обізвала росіян нацистами.

На шляху до найвищого ступеня п'єдесталу наша спортсменка пройшла чемпіонку Всесвітніх ігор-2017 Валерію Кумізаку з Бразилії та олімпійську чемпіонку-2020 Івет Горанову з Болгарії.

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А у фіналі Терлюга здобула перемогу над чинною чемпіонкою світу, єгиптянкою Ахлам Юссеф – 1:0.

"Ця медаль для моєї України, моєї родини, для людей, які не перестають мене підтримувати. Один головний принцип цього року: цінуйте кожен день свого життя – це ваш шанс змінити своє життя та досягти поставленої мети. Ніхто не знає, що буде завтра", – прокоментувала перемогу Терлюга.

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Нагадаємо, що у травні цього року Терлюга стала чемпіонкою Європи. У фіналі вона тоді здолала Горанову. Цікаво, що на Олімпіаді в Токіо Анжеліка здобула срібну медаль, поступившись у фіналі саме Горановою.

До речі, раніше ми повідомляли, що чемпіонат Європи 2026 року з карате відбудеться в Україні.