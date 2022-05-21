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Перемога для України. Героїня Олімпіади-2020 здобула золото на етапі Кубка світу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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21 травня, 16:16
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Українські веслувальники тріумфально виступили на етапі Кубка світу у чеському Рачиці. В активі наших спортсменів повний комплект нагород
Людмила Лузан была самой быстрой в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м
Людмила Лузан была самой быстрой в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м / Фото: НОК України, Колаж: Сьогодні

Другий день змагань на ICF Canoe Sprint World Cup 2022, що проходить у чеській Речиці, приніс українським спортсменам три нагороди.

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Дворазова медалістка Олімпійських ігор-2020 Людмила Лузан була найшвидшою у каное-одиночці на дистанції 1000 м. Вона фінішувала першою з часом 4:25:31. Для Лузан це перша медаль цього сезону.

Свою нагороду спортсменка присвятила Україні.

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"Дуже задоволена цією дистанцією. Вперше змагалася на 1000 метрів. Присвячую перемогу Україні. Хочу, щоб увесь світ знав, що у нас триває війна.

У нас взагалі важкий сезон, важко тренуватись, морально нас збиває. Але своїми перемогами ми показуємо, що ми незламний народ і ми переможемо", – зазначила Лузан у коментарі Planet Canoe.

Комплект срібних нагород збірна України виграла у змаганнях байдарок-четвірок на дистанції 500 метрів. Українські веслувальники – Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін показали другий результат, фінішувавши за 1:20.29 хвилин.

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Бронзу для України здобув каноїст Олег Боровик. Він показав час 0:40.61 хв на дистанції 200 м.

Відео другого дня змагань Кубка світу з веслування.

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