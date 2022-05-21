Перемога для України. Героїня Олімпіади-2020 здобула золото на етапі Кубка світу

Другий день змагань на ICF Canoe Sprint World Cup 2022, що проходить у чеській Речиці, приніс українським спортсменам три нагороди.
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Дворазова медалістка Олімпійських ігор-2020 Людмила Лузан була найшвидшою у каное-одиночці на дистанції 1000 м. Вона фінішувала першою з часом 4:25:31. Для Лузан це перша медаль цього сезону.
Свою нагороду спортсменка присвятила Україні.
"Дуже задоволена цією дистанцією. Вперше змагалася на 1000 метрів. Присвячую перемогу Україні. Хочу, щоб увесь світ знав, що у нас триває війна.
У нас взагалі важкий сезон, важко тренуватись, морально нас збиває. Але своїми перемогами ми показуємо, що ми незламний народ і ми переможемо", – зазначила Лузан у коментарі Planet Canoe.
Комплект срібних нагород збірна України виграла у змаганнях байдарок-четвірок на дистанції 500 метрів. Українські веслувальники – Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін показали другий результат, фінішувавши за 1:20.29 хвилин.
Бронзу для України здобув каноїст Олег Боровик. Він показав час 0:40.61 хв на дистанції 200 м.
Відео другого дня змагань Кубка світу з веслування.