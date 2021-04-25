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Плюс дві "бронзи". Українські борці продовжують вивозити медалі з Європи

25 квітня, 23:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дві бронзові медалі завоювала збірна України з греко-римської боротьби на чемпіонаті Європи, призерами стали Віктор Петрик і Максим Євтушенко

У Варшаві на чемпіонаті Європи з боротьби чоловіча збірна України продовжує збирати бронзові медалі. Вчора на подіум піднімався Жан Беленюк. Сьогодні у нас плюс ще дві нагороди.

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Борець греко-римського стилю Віктор Петрик завоював "бронзу" у вазі до 60 кг. Для цього йому довелося виграти в малому фіналі у білоруса Гліба Макаренка.

А у ваговій категорії до 72 кг "бронзу" взяв Максим Євтушенко, який в поєдинку за третє місце переміг Романа Покурковскі з Польщі.

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Раніше ми розповідали про блискучий виступ на континентальній першості українських дівчат. За один день вони завоювали чотири медалі – "золото" у Белінської і Коляденко, "срібло" у Рижко, "бронза" у Грушиної-Якобії.

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Чемпіонат Європи боротьба греко-римська
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