Перше золото Паралімпіади-2020 їде в Австралію!

Австралійська спортсменка завоювала першу медаль на Паралімпійських іграх в Токіо

Австралійка Греко Пейдж виграла перше "золото" на Паралімпіаді-2020

На Паралімпіаді-2020 уТокіо розіграний перший комплект медалей!

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У змаганнях з велоспорту австралійська спортсменка Пейдж Греко показала найкращий результат в індивідуальній гонці переслідування.

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На дистанції 3000 м. австралійка показала найкращий час – 3: 50,815.

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Срібну медаль завоювала спортсменка з паралімпійської збірної Китаю, "бронза" у Німеччини.

Нагадаємо, 24 серпня у Токіо стартували літні Паралімпійські ігри. Змагання триватимуть до 5 вересня, а наша збірна – серед фаворитів.