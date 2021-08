Перше золото Паралімпіади-2020 їде в Австралію!

На Паралімпіаді-2020 уТокіо розіграний перший комплект медалей!

У змаганнях з велоспорту австралійська спортсменка Пейдж Греко показала найкращий результат в індивідуальній гонці переслідування.

GOLD MEDAL ALERT!



The first #Gold medal of the 2020 #Paralympics goes to #AUS & # 39; Paige Greco in the women & # 39; s C1-3 3000m individual pursuit #ParaCycling # Tokyo2020