Перша перемога України у відборі на ЧС-2022. І у нас є топ-голеадор Смолінг

Жіноча збірна України з гандболу оформила першу перемогу у відбірковому турнірі до чемпіонату світу-2022. Після прикрої поразки від Словаччини 28:31 "синьо-жовті" впевнено розібралися зі збірною Люксембургу – 28:21.

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У кожному з таймів сьогоднішньої зустрічі українки закинули по 14 м'ячів, тоді як суперниці відповіли 12 точними влучаннями в першій половині і 9 – у другій. І до перерви показували зубки. Найрезультативнішою у складі нашої команди стала Леся Смолінг – на її рахунку 8 м'ячів і з 17 голами після двох ігор розігруюча знаходиться на другому місці снайперів відбору.

У неділю, 21 березня, команда Бориса Чижова зустрінеться з Ізраїлем. І в цьому матчі визначиться володар однієї з путівок в плей-офф кваліфікації ЧС-2021. Ізраїльські гандболістки спочатку обіграли Люксембург (22:18), а потім без шансів поступилися Словаччині (19:37).

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Люксембург – Україна / Фото: Федерация гандбола Украины

Відзначимо, що жіноча збірна України з гандболу – єдиний призер Олімпіади в ігрових командних видах. У 2004 році підопічні Леоніда Ратнера привезли "бронзу" з Афін. Однак зараз збірна далека від колишніх результатів.

Раніше ми показували відео з роздягальні збірної Данії після перемоги на чемпіонаті світу.

Тренування збірної України з гандболу Відео: Федерация гандбола Украины

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