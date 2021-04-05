Перша перемога української велогонщиці у 2021 році: Мої ноги були дуже гарні

Українська велосипедистка Яна Беломоїна виграла гонку Verona MTB International по маунтінбайку в італійській Вероні. Cпортсменка, яка виступає за команду СST PostNl Bafang MTB Racing Team, завоювала перше "золото" 2021 року з результатом 1:08.08. Раніше українська спортсменка показала неймовірні замети в Європі.

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"Перша перемога у 2021 році! Просто щаслива, що мої ноги сьогодні були дуже хороші", – прокоментувала перемогу Яна в своєму Instagram

Яна Беломоїна / Фото: Facebook

У боротьбі за перемогу Беломоїна на півтори хвилини випередила італійку Джаду Спечію, яка зайняла друге місце. А Йітку Чабеліцку з Чехії, яка стала третьою, українка перевершила майже на дві хвилини.

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Нагадаємо, що два тижні тому в Австрії на змаганнях Kamptal-Klassik-Trophy на 25,5 км по вибоїстій місцевості Яна посіла друге місце (1:28.51), відставши на 2 хвилини і 24 секунди від австріячки Мони Міттервальнер (1:26.27).

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