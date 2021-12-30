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Пережити застілля: як тренуватися та тримати себе у формі взимку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
30 грудня, 11:09
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Рекомендації для спортсменів-аматорів від триразового учасника Олімпійських ігор Данила Сапунова
Данило Сапунов дає поради, як підтримувати форму у міжсезоння
Данило Сапунов дає поради, як підтримувати форму у міжсезоння / Фото: Колаж: Сьогодні

У любителів спорту нині міжсезоння, а попереду ще й затяжні новорічні свята, які потім можуть вилізти боком, у прямому розумінні.

Читайте також: Як стати Залізною людиною і не зламатися: 10 порад від учасника Олімпійських ігор

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Як пережити застілля, зберегти форму і підійти до нового сезону, спеціально для Спорт Сьогодні розповідає Данило Сапунов.

ХТО ТАКИЙ ДАНИЛО САПУНОВ

Данило Сапунов перемагав в одних із найскладніших перегонів на витривалість – Ironman. Тричі виступав на Олімпійських іграх (в Афінах-2004 – 17-й за Казахстан, у Пекіні-2008 – 21-й за Казахстан, у Лондоні-2012 – 42-й за Україну).

Майстер спорту міжнародного класу, заслужений тренер України, організатор та головний тренер Sapik Team і просто "Залізна людина".

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Данило Сапунов. 10 порад тріатлоністам
Данило Сапунов. 10 порад тріатлоністам

ЩО ТАКЕ МІЖСЕЗОННЯ

Це період, коли усі змагання року пройдені. Такий період є майже у кожному виді спорту. У тріатлоні він починається зазвичай наприкінці осені в тепліших країнах або взимку в тих, хто живе в кліматі, схожому на український. У цей час важливо зробити паузу в спорті, тиждень чи два можна взагалі відпочити.

Щоб не втрачати форму, можна займатися іншими видами спорту – тенісом, баскетболом чи будь-якою іншою активністю, щоб залишатися рухливим.

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Цей час можна використовувати для лікування травм, відновлення, здати загальні аналізи та пройти огляд у лікаря. Входити в новий сезон потрібно плавно і розмірено, починати з легких пробіжок та спортивної зали, особливу увагу приділяючи зміцненню зв'язок та сухожиль.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО НОВОГО ВИСОКОГО СЕЗОНУ

Міжсезоння – чудовий час для планування ваших стартів, а як наслідок, і навантажень, які потрібно буде давати. Отже, у вас буде мотивація та час, щоб встигнути якісно пройти весь сезон. Рекомендую вибрати основний старт сезону, наприклад IRONMAN, і під нього взяти трохи менш значущі старти, на яких можна перевірити свої сили. Так звані підвідні старти краще брати поряд з місцем проживання, щоб не витрачати на них багато часу і сил.

ЧИМ ЗАЙНЯТИСЯ У ТРЕНАЖЕРНІЙ ЗАЛІ

Саме час приділити більше уваги спортивному залу. Я не прихильник великої ваги, краще працювати зі своєю вагою чи зовсім невеликою – тією, з якою ви легко можете робити по 10-20 повторень.

Моє улюблене тренування в залі – заняття по 30 секунд на кожну групу м'язів з 30-секундною паузою. Це чудово зміцнює загальну фізичну підготовку.

Оптимально поєднувати легку пробіжку чи плавання із заняттям у тренажерній залі.

ПРО КОРИСТЬ ЙОГИ, СТРЕТЧИНГУ І БІОМЕХАНІКИ

Йогу часто дуже недооцінюють, адже гнучкість поліпшує всі наші показники. Біомеханіка теж дуже корисна, оскільки це чудова нагода пропрацювати і залучити ті групи м'язів, які пасивні під час занять тріатлоном.

ПРО СПОРТИВНІ ЗБОРИ ВЗИМКУ

Збори – великий плюс у просуванні ваших спортивних результатів. Як показує мій досвід, іноді двотижневі збори з тренером дають більше, ніж 2 місяці самостійних занять.

Це період, коли ви тільки спите, їсте та тренуєтеся по 2-3 рази на день. Заняття на веловерстаті не можуть зробити буст ваших результатів, на відміну від п'ятигодинних велозаїздів на зборах у теплих країнах. Наприклад, у Туреччині, Іспанії або на Кіпрі взимку небагато туристів, тому й ціни на житло доступніші. Для тих, хто хоче досягати результатів на стартах у тріатлоні, збори – обов'язкова програма.

ЯК НЕ НАБРАТИ ВАГИ НА НОВОРІЧНИХ ЗАСТІЛЛЯХ, НЕ ВІДМОВЛЯЮЧИ СЕБЕ В ОЛИВ'Є?

У тріатлетів є вага тренувальна і є змагальна. Звичайно у міжсезоння ми не боїмося набрати 2-3 кг зайвої ваги, головне, щоб було комфортно, а під змагання її можна буде знову його відкоригувати.

Наприклад, 1 січня 2022 року я і мої учні побіжимо крос 22 км, це додатковий стимул не переїсти і лягти спати раніше.

Не варто боятись набрати двійко зайвих кілограмів, якщо знаєш, як потім їх скинути.

Пісний олів'є
Пісний олів'є / Фото: instagram.com/iamcookru/

ЯК БОРОТИСЯ З НЕСТАЧЕЮ ВІТАМІНІВ?

Тепер цілком достатньо різних вітамінних комплексів. Важливо пам'ятати, що певні вітаміни призначає лікар після ознайомлення з результатами ваших аналізів. Їх слід вживати згідно з рекомендаціями, які вказує виробник, і обов'язково робити паузу, щоб не було звикання. У міжсезоння, коли навантаження менше, вітаміни організм накопичуються накопичує охочіше.

І ПРО МОТИВАЦІЮ

Нині, взимку, важче вставати на ранкове тренування, увечері через ранню темряву і погані погодні умови також важко себе настроїти на тренування.

Тут допоможе визначення мети на майбутній сезон та розуміння, що тренуватися потрібно вже зараз, інакше можна не встигнути якісно підготуватися до старту.

Я взяв собі за правило щонайменше одну годину на день займатися спортом і, виховуючи свою дочку, прищеплюю і їй це правило, адже це формує її імунітет та здоров'я. Разом знаходити мотивацію легше.

Насамкінець хочу сказати, що тріатлон слабких не прощає, але не намагайтеся взимку кинути всі сили на підготовку. Тренуйтеся із задоволенням і не перестарайтеся. Все має бути step by step.

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