Паралімпіада-2022: коли пройде, що чекати від України

Паралімпійські ігри в Пекіні відбудуться з 4 по 13 березня, на них буде розіграно 78 комплектів нагород

Поки українські міста здригаються від ударів бомб, на іншому кінці планети спортивне свято. Сьогодні у Пекіні стартують зимові Паралімпійські ігри.

Змагання, де українські атлети традиційно виграють значну кількість нагород.

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Коли пройде Паралімпіада

Церемонія відкриття Паралімпійських ігор відбудеться 4 березня о 14:00 за київським часом. Перші нагороди розіграють 5 березня. Останні – 13 березня. Тоді й відбудеться церемонія закриття Ігор.

Хто бере участь

До Пекіна-2022 приїдуть 49 команд. Близько 650 атлетів. Вони розіграють 78 комплектів нагород у 6 видах спорту.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що багато спортсменів відмовлялися змагатися з росіянами та білорусами. Через це проведення змагань було поставлене під загрозу. Також повідомлялося, що в олімпійському селищі почала створюватися напружена ситуація.

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Враховуючи все це, МПК вирішив усунути Росію та Білорусь від участі у Паралімпіаді-2022.

Україна у Пекіні

У складі паралімпійської збірної України – 29 спортсменів, серед яких 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-лідерів (гайдів).

У команді – 13 спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та 7 – з порушенням зору. Серед спортсменів-паралімпійців – 8 жінок та 12 чоловіків, які виступатимуть у двох видах спорту – лижних перегонах та біатлоні.

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Наша гордість

Збірна України завжди дуже успішно виступала на Паралімпійських іграх.

Пхенчхан-2018

6. Україна – 7, 7, 8 (22)

Сочі 2014

4. Україна – 5, 9, 11 (25)

Ванкувер-2010

5. Україна – 5, 8, 6 (19)

Турин-2006

3. Україна – 7, 9, 9 (25)

Солт-Лейк-Сіті-2002

18. Україна – 0, 6, 6 (12)

Нагано-1998

14. Україна – 3, 2, 4 (9)

До речі, за кілька годин до церемонії відкриття Ігор-2022 голова Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич дав прес-конференцію в Пекіні.