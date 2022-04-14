Відповідатимуть за заклики до війни. На російських шахістів відкрили кримінальну справу

В Україні порушено кримінальне провадження проти кількох російських шахістів, які підтримали політику Путіна

Російських шахістів притягнуть до відповідальності за заклики до війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Федерація шахів України на своєму офіційному сайті повідомила, що за заклики до війни порушено кримінальну справу проти російських шахістів та президента ФІДЕ.

"За фактами поширення громадянами РФ Карповим А.В., Карякіним С.А., Дворковичем А.В., Шиповим С.Ю. закликів до війни та посягань на територіальну цілісність України, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України у Києві та Київській області та триває", – йдеться у повідомленні федерації шахів України.

Раніше Міжнародна шахова федерація ФІДЕ усунула Сергія Карякіна на півроку. Він підтримав напад Росії на територію України.

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Зрадник Карякін із вбивцею Путіним

Анатолій Карпов – колишній чемпіон світу з шахів, нині депутат Державної думи РФ із путінської партії "Єдина Росія".

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Російський шаховий коментатор Сергій Шипов у перші години війни опублікував провокаційне повідомлення про "військово-технічну відповідь" Росії та необхідність знищення військових баз в Україні.

Додамо, що Аркадій Дворкович – чинний президент міжнародної федерації шахів (ФІДЕ). У 2008 до 2012 року він був помічником президента РФ. Раніше ми повідомляли, що Дворкович виступав із засудженням військових дій Росії в Україні .