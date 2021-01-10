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Від коронавірусної хвороби помер легендарний автогонщик

10 січня, 20:11

Олег Люлька Олег Люлька

Триразовому переможцю "Дакара" французу Юберу Оріолю було 68 років

У неділю, 10 січня, в лікарні передмістя Парижа пішов із життя легендарний автогонщик, триразовий переможець "Дакара" Юбер Оріоль, повідомляють на офіційному сайті ралі-марафону.

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Ветеран автоспорту помер у віці 68 років від наслідків COVID-19. Близько двох місяців тому Оріоль заразився коронавірусом. На фоні хвороби у нього розвинулися проблеми з серцево-судинною системою, через які й настала смерть.

Оріоль у 1981 і 1983 роках вигравав оригінальний "Дакар" у заліку мотоциклів, 1992 року він переміг у класі позашляховиків. Після завершення кар'єри протягом 10 років обіймав посаду спортивного директора ралі-марафону "Дакар".

2019 року в Міжнародній автомобільній федерації відзначили досягнення Оріоля, вписавши його ім'я до Залу слави.

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Раніше ми писали, що бразильський футболіст помер після серцевого нападу під час матчу. Гравцеві португальського клубу "Алверка" Алексу Аполінаріо було всього 24 роки.

А недавно після Марадони футбольний світ втратив ще й свого Папу.

Відео: Сьогодні

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помер гонщик Дакар автогонщик Юбер Оріоль

Джерело: dakar.com

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