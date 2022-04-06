Орки понівечили наші життя. Крик душі олімпійської чемпіонки

Ольга Харлан розповіла про ненависть до росіян і як вона допомагала молодим українським фехтувальникам

Сльози Ольги Харлан через війну / Фото: instagram/olgakharlan, Колаж: Сьогодні

"Війна – наша реальність", – олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан досі не може прийти до тями через військову агресію Росії, армія якої продовжує обстрілювати і знищувати міста, у тому числі і її рідний Миколаїв.

/ Фото: instagram/olgakharlan

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Українська спортсменка виявила ініціативу та не залишила наодинці молодих фехтувальників, які змогли вирушити на юніорський чемпіонат світу. Вона надала консультативну підтримку, а тепер усі емоції виплеснула у своєму Instagram.

"Це наша реальність жити з тим, що війна в нашому домі. На чемпіонаті світу з юніорів та кадетів я була як тренер, точніше, консультант. Молоді, якій довелося покинути свої будинки та переїхати до різних країн для тренувань, потрібен був хтось, хто супроводжуватиме їх. Вони мали всього кілька тижнів, щоб хоч якось підготуватися до цього турніру. Юніори трималися щосили. Але час змагань ми попросили спортсменів мінімізувати читання новин, попросили більше спілкуватися з батьками. Але я впевнена, що вони все бачили, бо знає про це весь світ. І про це повинен знати весь світ..."

На жаль, горе торкнулося й великої спортивної родини Ольги Харлан – загинув батько її напарниці з чемпіонської команди Олени Гладир:

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"Буча, Ірпінь, Гостомель, Миколаївська ОДА… Сльози, біль, жах від побаченого, що аж до тремтіння охоплює тебе. Співчуття подрузі про втрату її батька, співпереживання, усвідомлення того, що її життя і життя її сім'ї вже не буде колишнім. І так само сімей, які втратили своїх рідних із першого дня війни. Звірі! Вони саме ЗЛО! Всі вони! І прощення просто не може. І його не буде. Ніколи. Ми житимемо з цією ненавистю все наше життя і цьому не будемо противитися".

Український спорт єдиний у відношенні до російського народу. Порцію ненависті до окупантів висловив переможець Кубка УЄФА.