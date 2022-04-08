Знову спорт поза політикою? Сестри Музичук не підтримали виключення Росії із ФІДЕ

Львівська обласна шахова федерація (ЛОШФ) припинила співпрацю із сестрами Музичук, через їх симпатії до країни-агресора

Сестри Музичук не згодні з виключенням Росії із ФІДЕ / Фото: Колаж: Сьогодні

Після всіх жахів, які вчинили російські м'ясники в українських містах, ЛОФШ написала відкритий лист до президента федерації шахів України з проханням звернутися у ФІДЕ для посилення санкцій проти Росії та Білорусі.

Але це звернення відмовилися підписувати відомі українські шахістки сестри Музичук. За словами заступника президента ЛОШФ Назара Фірмана, сестри Музичук мають особисту симпатію до президента ФІДЕ Аркадія Дворковича – громадянина Росії, який був заступником голови в уряді Дмитра Медведєва.

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"Гросмайстерки Ганна та Марія Музичук своїх підписів під листом не поставили, вони вважають, що "не все так однозначно" і "не всі росіяни погані". Для нас така позиція львів'янок дивна, ми вирішили припинити співпрацю з ними. Організація розпочала процедуру виключення з президії та членства у федерації", – сказав Фірман.

Анна Музичук / Фото: fide.com

Нагадаємо, раніше сестри брали участь у шахових турнірах у Росії, незважаючи на анексію Криму та окупацію Донбасу. І тепер, після повномасштабного вторгнення російських військ, для сестер Музичук важливіша кар'єра, ніж долі українців.

Марія Музичук

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Зазначимо, що ФІДЕ одна з небагатьох організацій, яка вдає, що в Україні війни немає. Шахістам РФ дозволено брати участь у змаганнях у нейтральному статусі. Через це українець Павло Ельянов знявся з чемпіонату Європи. Нашому гросмейстерові гидко сідати за шахівницю з росіянами та білорусами.