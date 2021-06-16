16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
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Данія --
Бельгія --
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Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
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Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Він увесь твій! Оксана Баюл подарувала доньці кінотеатр у Лас-Вегасі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
16 червня, 09:42
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Дочці першої олімпійської чемпіонки незалежної України виповнилося шість років. Завдяки щедрому подарунку батьків дівчинка точно запам'ятає цей день на все життя
Оксана Баюл з чоловіком і донькою
Оксана Баюл з чоловіком і донькою / Фото: Instagram

У родині першої олімпійської чемпіонки незалежної України Оксани Баюл, яка живе в Лас-Вегасі, свято. У її доньки Софії – день народження! Дівчинці виповнилося 6 років.

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Батьки дівчинки зробили цей день для неї незабутнім – викупили весь кінотеатр в одному з казино Лас-Вегаса, щоб дівчинка змогла подивитися в ньому мультфільм "Спірит Непокірний". Тільки вона і батьки – і більше нікого в залі!

"Де мені можна сісти?" – запитала, будучи в залі, іменинниця

"Де завгодно!" – відповіла мама

"Весь зал – у твоєму повному розпорядженні", – додав тато

Нагадаємо, що Оксана Баюл, чемпіонка Ігор-1994 в Ліллехаммері, є тренером з фігурного катання для своєї дочки Софії. При цьому, показавши недавно елементи своєї доньки на льоду, Баюл-старша зізналася: "Я так не вміла".

"Я завагітніла сама, без будь-яких медичних втручань, це було, чесно кажучи, нереальне диво, – розповідала недавно 43-річна Оксана Баюл. – З того моменту я остаточно переконалася в тому, що є десь на небі ангели-охоронці, які нам допомагають. І все одно: я так боялася, що в моєму житті може щось порушитися, що за весь період вагітності не виклала в інтернет жодної своєї фотографії. Так само ми не викладали фотографії дочки до тих пір, поки їй не виповнилося два роки. Не хотіла, щоб наврочили. Можна, звісно, зараз над моїми страхами сміятися, але я в це вірю".

Оксана Баюл з чоловіком і донькою
Оксана Баюл з чоловіком і донькою / Фото: Instagram

Додамо, у першої олімпійської чемпіонки незалежної України вже довше прізвище – Баюл-Фаріна. У США Оксана знайшла щастя, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джея Фаріну – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом і Майклом Джексоном.

Оксана Баюл і її донька Відео: Instagram
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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
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