Він увесь твій! Оксана Баюл подарувала доньці кінотеатр у Лас-Вегасі

Дочці першої олімпійської чемпіонки незалежної України виповнилося шість років. Завдяки щедрому подарунку батьків дівчинка точно запам'ятає цей день на все життя

Оксана Баюл з чоловіком і донькою / Фото: Instagram

У родині першої олімпійської чемпіонки незалежної України Оксани Баюл, яка живе в Лас-Вегасі, свято. У її доньки Софії – день народження! Дівчинці виповнилося 6 років.

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Батьки дівчинки зробили цей день для неї незабутнім – викупили весь кінотеатр в одному з казино Лас-Вегаса, щоб дівчинка змогла подивитися в ньому мультфільм "Спірит Непокірний". Тільки вона і батьки – і більше нікого в залі!

"Де мені можна сісти?" – запитала, будучи в залі, іменинниця

"Де завгодно!" – відповіла мама

"Весь зал – у твоєму повному розпорядженні", – додав тато

Нагадаємо, що Оксана Баюл, чемпіонка Ігор-1994 в Ліллехаммері, є тренером з фігурного катання для своєї дочки Софії. При цьому, показавши недавно елементи своєї доньки на льоду, Баюл-старша зізналася: "Я так не вміла".

"Я завагітніла сама, без будь-яких медичних втручань, це було, чесно кажучи, нереальне диво, – розповідала недавно 43-річна Оксана Баюл. – З того моменту я остаточно переконалася в тому, що є десь на небі ангели-охоронці, які нам допомагають. І все одно: я так боялася, що в моєму житті може щось порушитися, що за весь період вагітності не виклала в інтернет жодної своєї фотографії. Так само ми не викладали фотографії дочки до тих пір, поки їй не виповнилося два роки. Не хотіла, щоб наврочили. Можна, звісно, зараз над моїми страхами сміятися, але я в це вірю".

Оксана Баюл з чоловіком і донькою / Фото: Instagram

Додамо, у першої олімпійської чемпіонки незалежної України вже довше прізвище – Баюл-Фаріна. У США Оксана знайшла щастя, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джея Фаріну – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом і Майклом Джексоном.