Український призер Олімпіади-2020 скопіював стиль прем'єр-міністра Канади

Каратист поділився із фоловерами у своєму Instagram кумедним співпадінням із стилем канадського прем'єр-міністра:
"Яку стратегію використовуєш, коли підбираєш шкарпетки під костюм?",- запитались у Станіслава фанати.
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"Шкарпетки – це єдине, що я підбирав сам і як бачите, то моя стратегія не дуже вдала",- відповів спортсмен.
Згодом один із фоловерів каратиста відмітив, що його манера вибору шкарпеток дуже схожа до стилю Джастіна Трюдо:
"Шкарпетки класні! Прем'єр-міністр Канади носить такі ж на офіційні зустрічі! Ви крутий, з родзинкою! А краще з перчинкою".
На що спортсмен відповів:
"Приємно мати щось спільне з прем'єром Канади".
Очевидно, що такий смак у стилі додає впевненості Станіславу та допомагає виділитись серед буденних образів у мережі.
Нагадаємо, що канадський політик Трюдо виділяється стильним аксесуаром. Прем'єр-міністр обирає на ділові зустріч із свого гардеробу найяскравіші – шкарпетки. Ось приклад: