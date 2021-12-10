Олімпійський чемпіон зґвалтував 15-річну дівчину

Знаменитий французький плавець Яннік Аньєль заарештований, його звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої п'ять років тому

Яннік Аньєль виграв три медалі в Лондоні-2012 / Фото: Getty Images

Дворазового олімпійського чемпіона з плавання Янніка Аньєля затримано за підозрою у згвалтуванні неповнолітньої дівчини.

Читайте також: Згвалтування на Олімпіаді в Токіо: прямо на трибунах

Реклама

Французького плавця затримали у Парижі. Аньєля заарештовано на час судового розслідування.

Як повідомляє "Чемпіонат", на Янніка влітку було подано скаргу через події, які відбулися у 2016 році. Його звинувачують у зґвалтуванні 15-річної дівчини.

Читайте також: Марадона мене ґвалтував, а мама плакала за дверима: моторошні зізнання жертви легенди

Реклама

Яннік Аньєль завоював золоті медалі на Олімпійських іграх у Лондоні на дистанції 200 м вільним стилем та в естафеті 4 по 100 м вільним стилем. Також на його рахунку срібло Ігор у Лондоні в естафеті 4 по 200 м вільним стилем. Пловець завершив кар'єру у 2016 році.