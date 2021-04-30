Олімпійська чемпіонка з України завершила кар'єру через пандемію

Українська фігуристка Альона Савченко, яка стала олімпійською чемпіонкою 2008 року під прапором Німеччини з Бруно Массо, оголосила про остаточне завершення кар'єри. Пара вирішила не відновлювати виступи. В останній раз Савченко і Массо брали участь в офіційних змаганнях навесні 2018 року.

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"Ми з Бруно вирішили не повертатися до змагань. Це було надзвичайно важке рішення, і я все ще борюся з собою. Мені дуже подобається адреналін змагань, коли я доводжу себе до межі і щодня тренуюся. Я особисто сподівалася продовжити нашу кар'єру, але, на жаль, бракує деяких частин команди!

До того ж нинішня пандемія все трохи ускладнила. Кожен день – це новий виклик, нові можливості і нові шанси. Спасибі всім за вашу постійну підтримку протягом усієї нашої спільної кар'єри. Велике спасибі Німецькій федерації фігурного катання, тренерам, фізіотерапевтам, лікарям і всім нашим неймовірним уболівальникам, друзям і родині!" – написала Савченко в Instagram.

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Нагадаємо, уродженка українського Обухова Альона Савченко виступає за Німеччину з 2004 року. У 2018 році вона виграла "золото" Олімпійських ігор в Пхенчхані і чемпіонату світу в Мілані в дуеті з Бруно Массо. А з 2004 по 2014 рік Альона виступала в парі з Робіном Шолкови. Вони стали дворазовими бронзовими призерами Олімпійських ігор, п'ятиразовими чемпіонами світу і чотириразовими чемпіонами Європи.