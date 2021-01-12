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Олімпіаду-2020 у Токіо скасують? Перевірка чуток

12 січня, 14:34

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Японці запевняють, що все йде за планом

Останнім часом здається, що уболівальників і спортсменів готують до скасування літніх Олімпійських ігор в Токіо. І щоб це не виявилося громом серед ясного неба, потихеньку роблять вкидання потрібної інформації.

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Днями, інформаційне агентство Kyodo опублікувало результати опитування жителів Японії щодо проведення Олімпіади-2020. 80 відсотків опитаних японців виступають за скасування або перенесення Олімпійських ігор.

Нові чутки – у лютому Міжнародний олімпійський комітет і оргкомітет Ігор обговорюватимуть можливе скасування Олімпіади.

Реакція Японії

Виконавчий директор оргкомітету Токіо-2020 Тосіро Муто назвав ці повідомлення фальшивкою.

"Коли з'являється така інформація, деякі люди починають хвилюватися. Хочу сказати, що ми взагалі не думаємо про скасування Ігор", – заявив Муто.

Коли пройде Олімпіада?

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Олімпійські ігри в Токіо повинні були відбутися 2020 року, але через коронавірус їх перенесли на рік. Змагання пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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Що робити з коронавірусом?

Вже всім зрозуміло, що до літа коронавірус не зникне. Оргкомітет великі надії покладає на вакцину. Раніше в Україні задалися питанням: як українські спортсмени поїдуть на Олімпіаду-2020, якщо в країні не буде вакцинації?Допомогти з вакцинами нашій країні може МОК.

Дивіться, які незвичайні медалі отримають олімпійські чемпіони Токіо-2020.

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Олімпійські ігри Токіо Олімпіада-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

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