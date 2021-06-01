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Оксана Баюл здивувала незвичайним постом про стадний інстинкт

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 червня, 11:34
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Колишня українська фігуристка, яка живе в США, вирішила поміркувати про те, чи роблять люди свідомий вибір або ж піддаються думці натовпу
Оксана Баюл
Оксана Баюл / Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл продовжує активно ділитися своїми думками з підписниками в соцмережах. В останні тижні українка частенько кидала камінь в город росіян, повідомляла про заняття з дочкою, а вчора ввечері здивувала нетривіальним повідомленням.

Днями Баюл розповіла про скандальне ДТП в нетверезому стані.

На своїй сторінці в Instagram Оксана розмістила яскраву фотографію з серйозним обличчям. Супроводила кадр вона опусом з роздумами про те, чи часто люди приймають самостійні рішення, або ж підпадають під вплив ззовні:

"У нашому житті існує безліч соціальних доказів – одні є вірними радниками в сформованих ситуаціях, інші помилковими. У повсякденному житті подумайте, як часто ви ходите в певні місця, дивіться певні шоу або їсте певні продукти, тому що це робить більшість людей. Цей процес полегшує прийняття рішень і не дає вам виділитися в групі.

Але ж грань між хибним і правильним буває умовною. Іноді краще покладатися на свою інтуїцію і світовідчуття, ніж думку "натовпу", якою впевнено маніпулює хтось третій. На секунду задумайтеся, чи є ви жертвою маркетингу і стадного почуття або самі приймаєте рішення, покладаючись лише на свій особистий вибір?"

Багато фоловерів підтримали 43-річну спортсменку, а деякі просто відзначили її красу. Адже на цей раз текст вона написала російською.

Читайте також: дочка Оксани Баюл пародіює маму-фігуристку – кумедне відео.

Дивіться, як спортсменка займається з дитиною на льоду:

Оксана Баюл і її донька Відео: Instagram
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