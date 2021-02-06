Вогонь і лід: Пекін представив олімпійський факел

Він нагадує дві стрічки, що піднімаються знизу вгору по спіралі

Оргкомітет зимових Олімпійських ігор 2022 року презентував дизайн олімпійського факела. Змагання пройдуть у Пекіні. Ми писали, як Китай будує арени і що чекає на Іграх Україну.

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Факел представили в Національному центрі водних видів спорту, який був перетворений на "Крижаний куб" для змагань з керлінгу.

Всього в конкурсі було 182 заявки, а дизайн, що переміг, отримав високу оцінку з боку суддів за поєднання китайської естетичної цінності, традиційних культурних конотацій і передових технологій.

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Факел нагадує дві стрічки, що піднімаються знизу вгору по спіралі, одна з них – червона, інша – сріблястого кольору.

Двоколірний дизайн являє собою метафору вогню і льоду, це символізує, що факел принесе світло і тепло на сцену зимових видів спорту.

Один з основних елементів конструкції дозволяє двом олімпійським смолоскипам зчіплюватися одиг з одним нагорі, коли факелоносці обмінюються полум'ям під час естафети олімпійського вогню.

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