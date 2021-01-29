Однією красунею з рушницею більше: найкраща лижниця Швеції дебютувала в біатлоні

Стіна Нільссон виступила в спринті на чемпіонаті Європи в Польщі

Олімпійська чемпіонка з лижних гонок шведка Стіна Нільссон, яка в міжсезоння-2020 оголосила про перехід в біатлон, нарешті провела дебютну гонку. Сьогодні скандинавська красуня стартувала на чемпіонаті Європи в Душники-Здруї в спринті й посіла 42-ге місце. Раніше українка Меркушина стала віцечемпіонкою Європи з біатлону.

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Нільссон допустила два промахи, відмотала два кола штрафу і програла переможниці Байбі Бендіці з Латвії 1 хвилину і 26 секунд. Та й ходом зазвичай реактивна Стіна була далеко не найшвидшою – 29-ю на лижні. А з українок її обійшли Віта Семеренко, Ірина Петренко й Анастасія Меркушина.

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Нагадаємо, що 27-річна Нільссон – олімпійська чемпіонка 2018 року в особистому спринті й дворазова чемпіонка світу. Також вона багаторазова переможниця етапів Кубку світу і володарка Малого глобуса в спринтерських гонках у сезоні-2018/2019.

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Зазначимо, що минулий сезон у лижних гонках Нільссон завершила достроково в січні через стресовий перелом ребра.

"Я планувала бігати на лижах до наступної Олімпіади і перейти в біатлон після сезону-2021/2022. Але травма змусила мене замислитися, у мене з'явився час, щоб провести пробні тренування, і я вирішила, що не хочу більше чекати. Це занадто захопливо", – розповіла в коментарі Expressen Стіна.

Незважаючи на не найвдаліший дебют, на думку експертів зимових видів спорту, у Нільссон є всі шанси повторити кар'єру співвітчизниці Магдалени Форсберг, яка після переходу з лиж в біатлон стала шестиразовою володаркою Кубка світу, шестиразовою чемпіонкою світу та дворазовою призеркою Олімпійських ігор.

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Тим більше це можливо з непереборним бажанням Стіни перемагати у всьому. У дитинстві їй навіть довелося відвідувати дитячого психолога, оскільки Нільссон страшенно засмучувалася, навіть коли програвала в карти.

Раніше ми писали, що олімпійська чемпіонка під час тренування в лісі зустрілася з ведмедем.

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