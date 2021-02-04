Один із кращих гравців CS:GO Марсело Давид coldzera став бренд-амбасадором Parimatch

Компанія Parimatch підписала контракт із легендарним CS:GO гравцем Марсело Аугусто Давидом coldzera, він став глобальним амбасадором із кіберспорту. Coldzera буде підтримувати ініціативи Parimatch у соціальних мережах.

Марсело Аугусто Давид — бразильський професійний кіберспортсмен в дисципліні Counter Strike: Global Offensive, найкращий гравець планети 2016 та 2017, а також багаторазовий призер турнірів: на його рахунку 21 золота, 11 срібних та 19 бронзових нагород.

Керівник напрямку кіберспорту Parimatch Степан Шульга провів невелике інтерв'ю з Марсело про турніри, кар'єру та ТОП гравців CS:GO.

"Радий оголосити про партнерство з Parimatch та приєднатися до свого бойового побратима по CS:GO Данила Zeus Тесленко. Також для мене велика честь бути в одній команді амбасадорів разом із такими легендами світового спорту, як Майк Тайсон та Конор МакГрегор. Я знаю, що Parimatch – це відповідальна компанія, яка дійсно занурена в кіберспорт та робить значний внесок у технології розваг. Я вдячний кіберспорту за багато чого у своєму житті, тому хочу зробити щось для його розвитку не тільки у грі. Разом із Parimatch ми будемо розвивати кіберспорт в Бразилії та спробуємо трохи відвернути моїх земляків від футболу!" – заявив Марсело Аугусто Давид.

Степан Шульга також прокоментував партнерство: "Це чудові новини для Parimatch та кіберспортивної спільноти. Наша компанія є глобальним брендом, а партнерство з Марсело розповість про нас бразильським фанатам кіберспорту та відкриє двері на новий ринок. Марсело допоможе нам вибудувати комунікацію – адже це дуже важливо, щоб професіонали кіберспорту ділилися досвідом та надихали фанатів. Ласкаво просимо на борт, аміго! Змусимо планету кіберспорту обертатися швидше!".

Parimatch – це авангард кіберспорту в бетінгу: компанія приділяє розвитку кіберспортивного напрямку стільки ж часу, скільки й традиційним видам спорту. Значна частина розробок R&D центру Parimatch Tech зосереджена на нових функціях щодо поліпшення користувацького досвіду для шанувальників ігор – саме тому бренд вважається одним із лідерів кіберспортивних букмекерів.

Також Parimatch – глобальний партнер топових кіберспортивних організацій Fnatic та Virtus.pro. У 2019 компанія стала офіційним партнером найбільшого в Україні змагання з Counter-Strike Logitech G National Cybersport League (NCL) та турніру EPICENTER Counter Strike: Global Offensive. Також у 2019 році Parimatch запустив турнір по Dota 2 Parimatch League. Крім підтримки турнірів, Parimatch входить до складу Комісії із сумлінності в кіберспорті (ESIC).

Parimatch – це один із лідерів СНД ринку бетінга, який дарує емоції від азартних розваг, ґрунтуючись на власних технологічних розробках.

Бренд був заснований в 1994 році та почав діяльність на українському ринку. Зараз бренд Parimatch представлений на чотирьох континентах в десяти країнах та продовжує виходити на нові ринки. Із 1994 року компанія виросла з наземних пунктів приймання ставок у технологічну платформу розваг з охопленням у 2,6 мільйона унікальних користувачів по всьому світу.

Бойовий дух компанії та прагнення до розвитку Parimatch транслює через бренд амбасадорів. У команду чемпіонів Parimatch входять суперзірка ММА Конор МакГрегор, боєць ММА Ярослав Амосов, боєць UFC Марина Мороз, боксер Федір Черкашин, також обличчям бренду був легендарний король боксерського рингу Майк Тайсон. Компанія підписала партнерські угоди з Ла Лігою, футбольними клубами Ювентус, Лестер Сіті та Евертон — так бренд підвищує свою впізнаваність серед шанувальників футболу по всьому світу.

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