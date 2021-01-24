"Потрібно по-російськи давати в морду": лижники Росії вляпалися в скандал з дискваліфікацією

Большунов двічі вдарив фіна і позбавив збірну медалі на Кубку світу в Лахті

Неприємний інцидент стався сьогодні на етапі Кубка світу з лижних гонок у фінському Лахті. У чоловічій естафетній гонці росіянин Олександр Большунов боровся за друге місце з фіном Йоні Мякі. "Золото" заздалегідь забезпечили собі норвежці. На фінішній прямій представник збірної Росії вирішив, що його незаслужено обмежили, відтіснивши до щитів, і вдарив суперника палицею. А потім після фінішу ще спеціально й збив Мякі та його колегу на сніг.

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Функціонери довго думати не стали і дискваліфікували збірну Росію за неналежну поведінку Большунова, не вручивши їй бронзові медалі. Дивіться драматичну розв'язку гонки. Навіть російський коментатор визнав, що "так не можна".

Пізніше російський лижник вибачився перед фінами за свій вчинок. При цьому обидві сторони все одно звинувачують одна одну в конфлікті. А батько і тренер Большунова висловився категорично: "Я на боці сина, може, навіть жорсткіше вчинив би. Потрібно підходити по-російськи і давати в морду".

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Зауважимо, що якби Олександр стримався, то пізніше дії Йоні Мякі могли розглянути. Якби в них знайшли порушення правил, то дискваліфікувати могли б уже фінську команду. А так лижник із РФ спростив чиновникам завдання.

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