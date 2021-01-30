Новий удар по Токіо-2020! Устриці заважають олімпійським змаганням

Комплекс з веслування на байдарках і каное зіткнувся з несподіваною проблемою

Олімпійські змагання в Токіо знову під загрозою. Та тепер винен не коронавірус. Плани організаторів псують морські мешканці.

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Як повідомляє агентство Kyodo, комплекс з веслування на байдарках і каное Sea Forest Waterway в Токіо постраждав від великої кількості устриць. У затоці встановили 470 циліндричних поплавців, кожен 60 сантиметрів в діаметрі і близько 12 метрів у довжину. Вони на 70% гасять хвилі, щоб створити для спортсменів спокійну водну поверхню. Устриці, як виявилося, закріплюються на цих поплавцях. Там їх було виявлено в кількості близько 14 тонн. Під вагою молюсків поплавці майже повністю занурилися під воду, переставши виконувати свою функцію.

За словами вчених, устриць "макі", що вважаються в Японії делікатесом, привертає в район Sea Forest Waterway висока солоність води і присутність фітопланктону.

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Влада Токіо терміново шукає спосіб для вирішення проблеми.

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Раніше ми писали, що 80 відсотків опитаних японців виступають за скасування або перенесення Олімпійських ігор.

Нагадаємо, спочатку Олімпіада в Токіо мала пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Але через пандемію коронавірусу Ігри були перенесені на 2021 рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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