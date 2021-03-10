Новий строк Баха! Главі МОК ніхто не кинув виклик

Німець буде президентом ще чотири роки

Чинний глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах переобраний на новий і останній чотирирічний строк. Він керуватиме олімпійцями до 2025 року.

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67-річний німець був єдиним кандидатом на пост президента організації на виборах, що пройшли в рамках 137-ї сесії МОК в онлайн-форматі.

За переобрання Баха, який очолює МОК з 2013 року, проголосували 93 члена, проти – один, четверо – утрималися.

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Повноваження президента МОК після переобрання вступлять в силу після закінчення Олімпійських ігор в Токіо, які пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Раніше ми писали, що Олімпіада в Токіо може пройти без зарубіжних глядачів. Такі заходи можуть бути прийняті в цілях протидії пандемії коронавіруса. При цьому організатори Олімпіади вже продали на змагання Ігор 4,48 млн квитків.

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