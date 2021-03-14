Новачок року – український спортсмен отримав престижну нагороду

Українець Дмитро Котовський отримав престижну нагороду від Міжнародної федерації лижного спорту. Наш спортсмен визнаний "Новачком року".

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Минулого тижня в Казахстані відбувся чемпіонат світу з фрістайлу. Де в лижній акробатиці дебютував 19-річний Котовський. Наш спортсмен виступив просто блискуче і вийшов в суперфінал! Там Котовський посів шосте місце ! До слова, олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко фінішував лише десятим.

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Дивіться, як вміє стрибати Котовський:

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Нагадаємо, що масові порушення допінгових правил позбавили Росію права провести зимовий чемпіонат світу. Так, Красноярськ не зможе прийняти першість планети 2025 року по сноуборду і фристайлу. Раніше ми розповідали про ганебне відсторонення гордості Росії, яку підозрюють в застосуванні заборонених речовин.

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