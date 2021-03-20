"Нічого більш сексуального не бачив": красуня Юлія Левченко чуттєво оголилася в Єгипті

Чарівна українська стрибунка у висоту Юлія Левченко, яка повернулася з теплого Єгипту, опублікувала пост, якого так чекали її фоловерів. А саме – зі своєю фігурою в повний зріст.
коли Левченко поділилася знімком в чалмі з Хургади, її шанувальники захопилися: "Вау! Яка красуня!", але додали: "От би ще ніжки показала".
І Юлія, витримавши паузу, здійснила бажання своїх підписників. Очікування того варте. Від відео, оприлюдненого красунею в Instagram, і правду перехоплює подих. Стоячи в одному купальнику, спортсменка спокусливо скинула з себе шаль...
"Життя прекрасне", – такий хештег до цього відео зробила Юлія Левченко.
Фоловерів ж розсипалися в компліментах її красі:
- Ой, Юль, ну які ж у тебе гарні ноги.
- Найкрасивіше істота, коли-небудь жило на планеті.
- Це найсексуальніше, що я бачив.
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Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи в Польщі 23-річна уродженка Донецької області Юлія Левченко зайняла четверте місце. Більш високий результат показати їй завадила травма спини, яка періодично про себе нагадувала. Влітку срібна призерка чемпіонату світу-2017 збирається виступити на Олімпійських іграх в Токіо.
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